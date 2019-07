Partilhar o artigo Governo antecipa "comportamento dinâmico" e possível aceleração do PIB no 2.º trimestre Imprimir o artigo Governo antecipa "comportamento dinâmico" e possível aceleração do PIB no 2.º trimestre Enviar por email o artigo Governo antecipa "comportamento dinâmico" e possível aceleração do PIB no 2.º trimestre Aumentar a fonte do artigo Governo antecipa "comportamento dinâmico" e possível aceleração do PIB no 2.º trimestre Diminuir a fonte do artigo Governo antecipa "comportamento dinâmico" e possível aceleração do PIB no 2.º trimestre Ouvir o artigo Governo antecipa "comportamento dinâmico" e possível aceleração do PIB no 2.º trimestre

Tópicos:

PIB, Siza, Trimestrais,