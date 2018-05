Governo anuncia 3,5 milhões de euros de obras em quatro esquadras na Madeira

Lusa22 Mai, 2018, 14:36 | Economia

"Está feito o levantamento daquelas que são as prioridades de investimento na região, que se traduzirão, nos próximos três anos, em cerca de três milhões e meio de investimento só em infraestruturas, com intervenções significativas que estão identificadas", afirmou, na cerimónia de tomada de posse do novo comandante da Polícia de Segurança Pública (PSP) na Madeira.

Estas intervenções serão efetuadas em quatro esquadras da região: Machico, Porto Santo, Santa Cruz e Ponta do Sol, "além de ações de requalificação que são também necessárias".

O governante reiterou que os investimentos nas requalificações ou em novas obras irão dotar as esquadras com postos de atendimento a vítimas de violência doméstica, situação que, reconheceu, tem um índice maior na Madeira do que no continente.

"Daremos particular atenção a este fenómeno que tem na RAM uma dimensão superior àquela que é a média nacional", disse.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, mostrou-se agradado com o anúncio dos investimentos feito pelo ministro.

"Saio daqui satisfeito e otimista", disse, considerando ser importante a manutenção "deste plano de investimentos na PSP".

Considerou ainda ser "fundamental ter a polícia com boas condições de operacionalidade, logística, de conforto dos homens", argumentando que a atual "prioridade, neste momento, são as esquadras", afirmou.

O novo comandante da PSP na RAM é o superintendente Luís Filipe Cardoso de Sousa Simões, com uma comissão de serviço de três anos.