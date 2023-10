Governo apresenta aos partidos proposta de Orçamento

Nestas reuniões com todos os partidos, à exceção do PS, estarão do lado do Governo a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o ministro das Finanças, Fernando Medina.As reuniões vão decorrer por ordem decrescente de representação parlamentar, começando com o Grupo Parlamentar do PSD, às 9h00, seguindo-se, com intervalos de meia hora, as bancadas do Chega, da Iniciativa Liberal, do PCP e do BE, terminando com os deputados únicos do Livre, Rui Tavares, e do PAN, Inês de Sousa Real.No Programa de Estabilidade, em abril, o Governo previu um crescimento da economia de 1,8% este ano e 2% em 2024 e uma taxa de inflação de 5,1% este ano e de 2,9% em 2024.Para as finanças públicas, o Ministério das Finanças apontava, em abril, para um défice de 0,4% este ano e de 0,2% em 2024. No entanto, o primeiro-ministro já sinalizou que este ano o Estado irá alcançar um excedente orçamental.