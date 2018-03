Governo apresenta até final de maio entidade para gerir filmagens em Portugal

Lusa01 Mar, 2018, 11:50 | Economia

Numa intervenção acerca do Programa Simplex +, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer até domingo, a secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, anunciou o prazo para a apresentação da nova entidade que vai falar diretamente com quem quer fazer cinema ou publicidade em Portugal.

Num trabalho com a secretaria de Estado do Turismo e o Ministério da Cultura, a 'Film Comission' irá ser um interlocutor sobre, por exemplo, as melhores regiões e municípios para determinada filmagem ou quais as licenças necessárias para os trabalhos.

"Nunca foi criada uma entidade para a ligação direta" com equipas de filmagem, comentou Graça Fonseca, que considerou ser uma "prioridade muito clara" atrair filmagens para o país.

Admitindo que cada região e cada município quer ter o seu papel, a governante repetiu, porém, a importância da criação da entidade, cujos pormenores serão conhecidos dentro de três meses.

Na mesma ocasião, e no âmbito do Simplex +, a secretária de Estado da Modernização administrativa explicou ainda o projeto piloto a decorrer em 13 municípios da comunidade intermunicipal do médio Tejo para harmonização de procedimentos.

Esta experiência decorre no âmbito da construção de empreendimentos turísticos, em especial nas áreas rurais.

Outro destaque na sua apresentação na BTL foi a necessidade de coordenar entidades fiscalizadoras em eventos como festivais de verão.

"Num evento continuará a existir a fiscalização da ASAE em matéria de segurança alimentar e da Autoridade para as Condições de Trabalho, cada um tem o seu papel, mas podem ser coordenados com uma maior preocupação em relação ao empresário", defendeu.