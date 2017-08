Governo apresenta candidatura de Porto a Agência Europeia do Medicamento

RTP 02 Ago, 2017, 12:01 / atualizado em 02 Ago, 2017, 13:35 | Economia

“Sabemos que é um processo muito complexo”, referiu o responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros e o elemento do Governo que lidera perante a União Europeia a defesa da candidatura à relocalização da Agência Europeia do Medicamento que vai sair de Londres, na sequência do Brexit.



"O Porto cumpre todos os requisitos exigidos", garantiu Santos Silva.



O Porto vai competir com 18 outras cidades europeias para ser a futura sede da agência que tem quase 900 funcionários. A União Europeia fez ontem a divulgação das cidades candidatas, bem como dos critérios que vão ser avaliados.



Santos Silva qualificou as candidaturas como “fortes”, mas considerou que “isso é um facto com que convivemos bem”. “Isso torna ainda mais importante e ainda mais ambiciosa a nossa candidatura nacional”.



“Candidatura muito poderosa” e diplomacia

O ministro apresentou várias razões para Portugal avançar com uma candidatura, sendo que a primeira razão se prende com a vontade política de participar ativamente nas negociações que envolvem a saída do Reino unido da união Europeia e nas suas consequências, como a relocalização da Agência Europeia do Medicamento e da Autoridade Bancária Europeia.“Estudámos atentamente as nossas possibilidades”, assegurou o governante. Portugal preferiu não apresentar candidatura à agência bancária e “preferimos concentrarmo-nos na área mais forte, em que podemos dar um maior contributo”, reforçou o ministro.Santos Silva argumentou ainda que a candidatura representa uma afirmação da vocação europeia de Portugal.Augusto Santos Silva considerou que a candidatura portuguesa é “muito poderosa e responde a todos os requisitos” que foram apresentados pela União Europeia. O trabalho agora é o de criar visibilidade sobre os argumentos a favor do Porto em detrimento de outras cidades europeias. A seguir, entra em cena a diplomacia portuguesa para angariar votos dentro da União Europeia.Rui Moreira reforçou a ideia de que a candidatura portuguesa é muito forte. “Tenho uma enorme convicção que a nossa candidatura tem componentes muito fortes”, assegurou o autarca da cidade candidata. O presidente da Câmara do Porto elogiou os resultados conseguidos até agora pela diplomacia portuguesa em diversas áreas, considerando que isso é um trunfo para conseguir ganhar a agência.No que toca a custos, o autarca fez contas de cabeça para o que a candidatura significou de investimento até agora. E concluiu que, para a autarquia, o investimento não será superior a 100 mil euros.Do lado do Governo, Santos Silva argumentou que não há um custo direto imputável apenas a esta candidatura já que estão a ser usados, por exemplo, programas de promoção turística para o efeito.O custo da eventual aquisição de um edifício para a sede da agência, caso o Porto vença a corrida, ficará a cargo da Agência Europeia do Medicamento.