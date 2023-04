Governo apresenta Programa de Estabilidade 2023-2027

O Governo apresenta esta segunda-feira o Programa de Estabilidade 2023/2027, no qual poderá atualizar o cenário macroeconómico e apontar as medidas temporárias de resposta à inflação que caem ou subsistem no próximo ano. Acompanhamos aqui, ao minuto, a conferência de imprensa do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Mais atualizações

12h02 - Governo prevê estabilização das taxas de juro



O ministro das Finanças prevê uma “estabilização” das taxas de juro no próximo ano e a médio prazo.



Fernando Medina diz que a expectativa é que a Euribor a 3 meses fique nos 3,8% e que venha a cair para 2,7% depois disso.







12h00 - Medina admite diminuição dos preços em alguns bens



Fernando Medina sublinhou que “uma inflação mais baixa não significa que estejamos a falar de diminuições de preços”.



No entanto, o ministro das Finanças não exclui uma “efetiva diminuição de preços em vários bens, nomeadamente naqueles que são muito sensíveis ao preço da energia e dos transportes”.







11h53 - “Estamos a crescer para lá da recuperação dos níveis pré-pandemia”







11h50 - Governo revê em alta taxa de inflação para 5,1% este ano



A taxa de inflação "diminuir de forma gradual e consistente" e cair para 5,1% este ano, acima dos 4% estimados em outubro, antes de se reduzir para 2,9% em 2024, prevê o Governo no Programa de Estabilidade.







11h45 - Governo prevê estabilização do défice





O défice foi revisto em baixa de 0,9% para 0,4%. “Projetamos uma estabilização do défice orçamental entre 2022 e 2023”, disse Fernando Medina.







11h40 - "Economia vai crescer mais em 2023"



O Governo revê em alta os indicadores relativos ao crescimento económico, prevendo um PIB de 1,8% (em outubro era previsto um PIB de 1,3%).



“A economia vai crescer mais em 2023 do que aquilo que tínhamos antecipado”, diz Fernando Medina, que justifica esta melhoria com as mudanças no contexto internacional, “com uma maior estabilização e diminuição dos preços da energia”.







11h34 - Fernando Medina apresenta Programa de Estabilidade 2023-2027







O ministro das Finanças, Fernando Medina, prepara-se para apresentar o Programa de Estabilidade (PE), após o envio do documento à Comissão Europeia.





O PE, bem como o Programa Nacional de Reformas (PNR) 2023, foram aprovados na quinta-feira em Conselho de Ministros.







No Programa de Estabilidade, que será debatido no parlamento em 26 de abril, o executivo poderá rever o cenário macroeconómico inscrito no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), no qual previa para este ano um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,3%, uma taxa do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) de 4%, um défice de 0,9%, um rácio da dívida pública de 110,8% e uma taxa de desemprego de 5,6%.





Já no Programa de Estabilidade 2022-2026, entregue em abril do ano passado, o executivo apontava para 2024 um crescimento do PIB de 2,6%, uma taxa de IHPC de 1,7%, uma taxa de desemprego de 5,6%, um défice de 0,3% e uma dívida pública de 109,8%.





O PE deverá indicar também a Bruxelas o impacto orçamental de algumas medidas de política, sinalizando também quais os apoios temporários para mitigar o impacto de inflação que se irão manter em 2024.