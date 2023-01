Governo aprova acordo entre UE e Vietname de proteção de investimentos

A proposta será apresentada à Assembleia da República para aprovação do acordo da UE com o Vietname, de 2019.

O acordo, segundo o Governo, visa "o reforço das relações económicas, comerciais e de investimento" com o país do Sudeste Asiático.

Contempla "os princípios do desenvolvimento sustentável e da transparência" e procura "promover a integração económica regional", disse o Governo no comunicado do Conselho de Ministros.

"O Vietname pertence à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia na ASEAN, logo depois de Singapura", referiu ainda o Governo.

Segundo dados de 2020, a República Socialista do Vietname regista um comércio de bens no valor de 47,6 mil milhões de euros por ano, e de 3,6 mil milhões de euros em serviços.

As principais importações da UE provenientes do Vietname consistem em equipamento de telecomunicações, vestuário e produtos alimentares.

Já as mercadorias exportadas pela UE para o Vietname consistem principalmente em máquinas e equipamento de transporte, produtos químicos e produtos agrícolas.

No caso de Portugal, as importações do Vietname ascenderam, em 2021, a 448,6 milhões de euros e as exportações a quase 70 milhões de euros, com um saldo negativo de 378,7 milhões de euros, segundo dados do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia.

A rede de câmaras de comércio e indústria de Portugal integra um organismo dedicado ao Vietname desde 2017, com escritórios em Lisboa e na Cidade de Ho Chi Minh.

Portugal foi o primeiro país europeu a estabelecer contactos com os reinos que correspondem ao Vietname atual no século XV.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal reconheceu a República do Vietname do Sul em maio de 1956, e estabeleceu relações diplomáticas com a República Socialista do Vietname em julho de 1975, logo a seguir ao 25 de Abril.

Portugal não possui uma embaixada na capital do Vietname, estando a representação diplomática a cargo do embaixador em Banguecoque.