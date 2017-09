Governo aprova até ao fim deste ano novo programa para internacionalizar economia

Lusa25 Set, 2017, 13:15 | Economia

Este calendário foi apresentado aos jornalistas pelo secretário de Estado Eurico Brilhante Dias no final de mais uma reunião do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia Portuguesa, que se realizou em São Bento e foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, durante a reunião, que durou cerca de duas horas e meia, o Governo apresentou às associações empresariais um documento de trabalho sobre o "Programa Internacionalizar", com o qual se pretende articular os setores privado e público numa estratégia para aumentar as exportações nacionais e a captação de investimento direto estrangeiro.

"O documento base apresentado teve um acolhimento muito favorável por parte das associações empresariais. Entramos agora numa segunda fase em que, durante o mês de outubro, as associações empresariais darão os seus contributos para enriquecer o documento", referiu o secretário de Estado para a Internacionalização.

Concluída a fase de recolha de contributos por parte do setor empresarial, segundo Eurico Brilhante Dias, será então levada a Conselho de Ministros, até ao final deste ano, a versão final do "Programa Internacionalizar".

"Esperamos iniciar 2018 com um novo instrumento, tendo em vista proporcionar um salto qualitativo importante no que respeita à forma como o país é percebido no exterior e como se organiza ao nível da captação de investimento", declarou o secretário de Estado.