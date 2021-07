Governo aprova contratos de investimento superiores a 803 milhões de euros, incluindo Repsol

De acordo com o comunicado emitido após a reunião do Conselho de Ministros que decorreu hoje no Palácio da Ajuda, em Lisboa, "foi aprovada a resolução que aprova as minutas dos contratos fiscais de investimento a celebrar entre o Estado Português e diversas sociedades comerciais".

As empresas em causa são a João de Deus e Filhos, a Rauschert, a Siemens Gamesa Renewable Energy Blades, a Tryba, a Vila Galé Internacional - Investimentos Turísticos e ainda a Repsol Polímeros.

"Os projetos de investimento ultrapassam 803 milhões de euros, permitindo a criação de 579 e manutenção de 1.592 postos de trabalho", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

No caso da petrolífera espanhola, está em causa um investimento de 657 milhões de euros no complexo industrial de Sines, distrito de Setúbal, segundo adiantou à Lusa o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

Em causa está a ampliação do Complexo Industrial de Sines da petrolífera Repsol, com a construção -- prevista para arrancar este ano e terminar em 2025 - de duas novas fábricas de materiais poliméricos de alto valor acrescentado, 100% recicláveis, para as indústrias automóvel, farmacêutica ou alimentar, entre outras.

No `briefing` aos jornalistas após a reunião do Governo, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, confirmou a aprovação dos investimentos, que no seu entender "demonstram que o setor privado continua muito apostado em fazer investimento".

"Isto confirma uma tendência que já vem do ano passado. Portugal subiu no `ranking` europeu como décimo destino de atração de Investimento Direto Estrangeiro", relevou o governante.

Eurico Brilhante Dias já tinha assinalado que o investimento da Repsol é "provavelmente, o maior investimento industrial dos últimos 10 anos".

No entender do secretário de Estado, o investimento "vai não só contribuir para a descarbonização da economia portuguesa, como vai focar-se nos objetivos que temos de aumentar as exportações e diminuir as importações".