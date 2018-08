Partilhar o artigo Governo aprova decreto-lei que cria portal nacional de fornecedores do Estado Imprimir o artigo Governo aprova decreto-lei que cria portal nacional de fornecedores do Estado Enviar por email o artigo Governo aprova decreto-lei que cria portal nacional de fornecedores do Estado Aumentar a fonte do artigo Governo aprova decreto-lei que cria portal nacional de fornecedores do Estado Diminuir a fonte do artigo Governo aprova decreto-lei que cria portal nacional de fornecedores do Estado Ouvir o artigo Governo aprova decreto-lei que cria portal nacional de fornecedores do Estado