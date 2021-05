Governo aprova decreto-lei que permite acelerar execução do PRR

Falando no final do Conselho de Ministros, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, precisou que o diploma hoje aprovado "cria todos os mecanismos para que as agências e organismos do Estado tenham todas as condições e autonomia para uma rápida implementação do Programa de Recuperação e Resiliência".

Esta rápida execução é fundamental para "a recuperação da nossa economia e para a recuperação de um conjunto de objetivos estratégicos" da sociedade portuguesa, sublinhou.

Antes, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da silva tinha referido que este decreto-lei estabelece um regime excecional de execução orçamental e de simplificação de procedimentos no âmbito do PRR com o objetivo de agilizar a sua concretização.

Portugal entregou em meados de abril a versão final do PRR à Comissão Europeia, num total de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido.