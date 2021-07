Governo aprova garantias públicas pós-moratórias aos setores mais afetados

"Aquilo que este diploma faz é permitir ao Fundo de Contragarantia Mútua oferecer garantias públicas para a dívida que esteja em moratória, por parte de empresas que operem nos setores mais afetados pela pandemia", disse o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no `briefing` após a reunião do Conselho de Ministros de hoje, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

O governante referiu que estas garantias poderão ser usadas "no contexto das discussões que as empresas destes setores e os seus financiadores possam estabelecer no sentido de assegurar uma reestruturação ou refinanciamento da dívida, garantindo uma maior carência de capital no reembolso e uma extensão no prazo de amortização da dívida".