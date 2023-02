Governo aprova hoje medidas para tentar responder à crise na habitação

Entre os principais objectivos está o investimento em mais habitação pública e a dinamização do mercado de arrendamento. Mas não só.O Governo quer entre outras medidas aumentar do número de imóveis para uso habitacional, simplificar processos de licenciamento para construção, aquisição e utilização das habitações, combater a especulação, aumentar o arrendamento e apoiar as famílias.Neste artigo, António Costa admite que o governo não começou “pelo telhado em matéria da habitação” e lembra todo o trabalho realizado pelos governos que lidera desde há nove anos.Apesar das mexidas há quem não ache o suficiente, razão pela qual o movimento Vida Justa marcou uma ação de protesto, junto ao Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde vai decorrer o Conselho de Ministros.Andreia Galvão, uma das porta-vozes do movimento, explica à Antena 1 algumas incongruências na política habitacional do país.