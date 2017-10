Governo aprova incentivos fiscais para investimento de 48,1 ME da Bosch de Braga

Lusa09 Out, 2017, 11:33 | Economia

"Dado o seu impacto macroeconómico, considera-se que o projeto reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros previstos para os grandes projetos de investimento", lê-se no despacho assinado a 22 de setembro pelo ministro da Economia, Caldeira Cabral, e pelo secretário de Estado da Internacionalização, Brilhante Dias, hoje publicado em Diário da República.

Segundo o diploma, o Governo aprova a minuta do contrato de investimento, a celebrar entre a Bosch Car Multimedia Portugal e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que visa o aumento da capacidade da unidade fabril em Braga, para a produção e introdução no mercado de "produtos inovadores no domínio da multimédia automóvel", nomeadamente sistemas de navegação e painéis de instrumentos digitais com recurso a tecnologias de última geração no processo de produção.

"As soluções inovadoras a aplicar no âmbito do Projeto resultam de atividades de I&D realizadas intramuros ou em parceria com a Universidade do Minho e compreendem uma unidade central de gestão de infotainment com caraterísticas claramente distintivas face à oferta preexistente no mercado internacional, bem como um sistema patenteado de direct bonding para painéis de instrumentos digitais com funções de assistência à condução que permitem alcançar melhorias significativas da mobilidade e da segurança rodoviária e representam uma inovação para o mercado internacional", afirma o Governo no documento.

O projeto de investimento deverá, segundo a mesma fonte, resultar num aumento do volume de produção, no desenvolvimento de um novo processo produtivo, com impactos nessa região que o Governo considera positivos, destacando o aumento da riqueza gerada localmente, a criação indireta de postos de trabalho e o efeito de arrastamento, a montante e a jusante da cadeia de valor, sobre outras empresas nacionais, nomeadamente sobre os fornecedores de componentes plásticos, metálicos e eletrónicos.

"O Projeto da Bosch Car Multimedia Portugal contribui de forma relevante para a internacionalização e produção transacionável da economia portuguesa, prevendo-se um crescimento do volume de exportações, entre 2014 e 2019, de 424 para 686 milhões de euros", afirmam os governantes naquele despacho.

O montante de investimento em causa ascende a 48,1 milhões de euros, segundo o despacho, prevendo-se com este projeto conseguir acumular desde 1 de janeiro de 2015 e até 2025 um volume de negócios de 7,3 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto (VAB) de 1,1 mil milhões de euros.

O Governo, no despacho, estima ainda que este investimento permita criar, até ao final de 2019, 464 novos postos de trabalho diretos e permanentes, dos quais 69 altamente qualificados.