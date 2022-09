Governo aprova investimentos no porto de Sines para receber e expedir gás

Em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros de hoje, o governante deu conta dos planos do Governo, tendo aprovado "um conjunto de investimentos para serem realizados pela REN em Sines para o reforço da capacidade do país para receber e expedir gás".

De acordo com o governante, em cima da mesa está "uma autorização de investimentos de 4,5 milhões de euros que reforçarão a capacidade no imediato para a REN implementar esta medida de assegurar a disponibilidade para reenvio de gás natural liquefeito [GNL] e portanto aumentar essa capacidade de reenvio para outros destinos, particularmente a nível europeu".

O objetivo é "receber gás de fora da Europa, fazer essa trasfega no porto de Sines e depois reenviar a nível europeu", indicou.

O executivo deu hoje conta de várias medidas de promoção da poupança e eficiência, bem como de reforço da segurança energética e que passam pelo aumento de capacidade de reserva.

O Governo apontou ainda um plano de poupança de energia que irá ser detalhado em breve e que inclui medidas obrigatórias para a Administração Pública e recomendações para a Administração Local e setor privado, com iniciativas como redução de consumo quando os estabelecimentos não estão a funcionar, diminuição de horas de luzes decorativas e controlo das temperaturas.