Governo aprova orçamento para 2018

As principais linhas da proposta do documento já foram apresentadas aos partidos com assento parlamentar e daquilo que já se sabe, o jornalista José Manuel Rosendo revela que as carreiras na função pública vão ser descongeladas até ao final da legislatura.



Além destas linhas agora conhecidas, nota também para a alteração dos escalões do IRS. Perto de um milhão e meio de contribuintes devem ser beneficiados com as alterações. Os salários até 1785 euros devem pagar menos IRS já a partir do próximo ano.