Governo aprova orçamento sem acordo das esquerdas e com temas em aberto

Ao fim de quase 11 horas de reunião, o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira a proposta de Orçamento para 2021. Ainda que tenha sido aprovado “na generalidade” pelo executivo, há temas que ficaram por fechar.





O Governo e os sindicatos da Função Pública reúnem-se novamente esta sexta-feira para a segunda ronda de negociações, ainda com a discussão dos aumentos salariais em cima da mesa.





Numa altura em que ainda há dossiers por aberto, o Governo, pela voz da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu ainda na quinta-feira que o documento orçamental será entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira.

Depois de ser entregue pelo Governo na segunda-feira no Parlamento, a proposta de Orçamento será depois votada na generalidade em 28 de outubro.







A votação final global do documento marcada para 26 de novembro.





Sobre as críticas à esquerda, Mariana Vieira da Silva destaca que a negociação de um Orçamento do Estado “é sempre um exercício de aproximação entre partes”.





Na quarta-feira, em entrevista à RTP, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, assumiu preocupação com a “intransigência do Governo” nas negociações, não deixando claro que o voto será favorável por parte dos bloquistas.

Catarina Martins lembra que, a escassos dias da apresentação do documento, continua à espera de respostas às propostas apresentadas pelo Bloco antes do verão.





Já do lado do PCP, Jerónimo de Sousa disse quinta-feira na RTP que ainda “há questões em aberto”, mas também não fechou a porta a um entendimento.

O secretário-geral do PCP considerou que as respostas do Governo para o Orçamento do Estado ainda estão longe daquilo que o PCP considera ser o necessário para os trabalhadores e para o povo.





Jerónimo de Sousa assumiu, no entanto, que houve evoluções nas negociações e que foram aceites algumas medidas propostas pelo PCP.