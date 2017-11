Governo aprova Programa Internacionalizar e quer exportações a valerem 50% do PIB

Lusa09 Nov, 2017, 17:19 / atualizado em 09 Nov, 2017, 17:21 | Economia

"Nós passamos recentemente a barreira de 40% do peso das exportações na riqueza que geramos anualmente. [Com o programa internacionalizar] trata-se de criar condições para que na próxima década possamos ultrapassar a barreira dos 50%", afirmou Augusto Santos Silva, em conferência de imprensa em Lisboa, no final do Conselho de Ministros.

O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, a criação do Programa Internacionalizar, para apoiar a internacionalização da economia portuguesa.

Além do aumento das exportações, o programa visa também apoiar o processo de internacionalização de empresas portuguesas, quer dentro da União Europeia quer para o resto do mundo, e atrair Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para Portugal.

Augusto Santos Silva, que enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros tem a coordenação política deste programa, explicou que este servirá para "coordenar todos os serviços e departamentos do Estado com relevância para a economia portuguesa, fazendo convergir as suas iniciativas e estabelecendo prazos claros de execução de medidas".

O programa irá decorrer entre final de 2017 e final de 2019, explicou, sendo que as medidas que irão ser executadas em 2018 estão já inscritas na proposta de Orçamento do Estado, atualmente em debate no Parlamento.

O Programa Internacionalizar tem seis eixos de intervenção, explicou o ministro, desde logo a análise de informação relevante em mercados e setores importantes e a sua disponibilização às empresas em tempo adequado.

O programa passa ainda por medidas para a qualificação de recursos humanos e do território, as condições de financiamento e benefícios fiscais a empresas investidoras, a diversificação e acesso a mercados, a promoção da marca Portugal e a definição de política comercial e acordos internacionais.

A coordenação técnica do Programa Internacionalizar compete à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e é acompanhada pelo Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia.