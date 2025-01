Governo aprova quatro novos elementos para o Conselho Consultivo do BdP

Estas quatro personalidades "de reconhecida competência em matérias económico-financeiras e empresariais", segundo o regulamento do BdP, foram designadas sob proposta do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, vão desempenhar um mandato de três anos no Conselho Consultivo do BdP.

Este conselho pronuncia-se, não vinculadamente, sobre o relatório anual da atividade do BdP, a atuação do Banco decorrente das funções que lhe estão cometidas e sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Governador ou pelo Conselho de Administração, segundo o regulamento do banco.

Manuela Ferreira Leite é economista, foi ministra das Finanças no Governo de Durão Barroso e da Educação no executivo de Cavaco Silva, tendo também sido presidente do PSD entre 2008 e 2010.

Cecília Meireles foi deputada do CDS-PP e secretária de Estado do Turismo no Governo de Pedro Passos Coelho.

Já Filipe Simões é `dean` da Católica Business School e João Pedro Nunes é professor de Finanças do ISCTE.