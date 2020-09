Governo aprova redução do IVA da eletricidade para 13%

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, sublinhou também que mais de 80% dos contratos de fornecimento de luz vão beneficiar desta redução. "A redução do IVA para 13% aplica-se a todas as famílias até ao consumo de 100 kWh por mês com níveis até 6,9 kVA de potência contratada", disse o ministro.João Leão considerou ainda que esta medida é socialmente justa e responsável do ponto e vista financeiro e ambiental. "É uma medida socialmente justa e ambiental e financeiramente responsável. É socialmente justa porque reduz a taxa de IVA para escalões de IVA mais baixos, permitindo poupanças significativas aos consumidores", afirmou João Leitão no final do Conselho de Ministros.