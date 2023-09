Governo aprova redução do preço das portagens em várias ex-SCUT em 30%

"Vamos ter uma redução de 30% face aos preços atuais em vias como a A22, a A23, a A24, a A25, a A4, a A13 e a A13-1", disse a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

A decisão foi tomada hoje em reunião do Conselho de Ministros e pretende repor "justiça territorial" no interior, explicou em conferência de imprensa.

Segundo a ministra, os descontos vão entrar em vigor em janeiro de 2024.

Fonte do Ministério da Coesão Territorial referiu à Lusa que o desconto de 30% aplica-se aos veículos ligeiros de passageiros (classe 1) e que as viaturas das restantes classes, como veículos pesados de passageiros e de mercadorias, vão beneficiar de um decsonto de 13% no período diurno, mantendo-se os valores atuais no período noturno.

A mesma fonte justificou que o desconto maior se aplica à classe 1 por ser a que mais afeta as famílias.

Esta medida representa uma despesa anual para o Estado de cerca de 72 milhões de euros, acrescentou o ministro das Infraestruturas, João Galamba.