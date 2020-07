Governo aprova resolução que reconhece interesse público no auxílio à TAP

"Na sequência de requerimento de providência cautelar apresentado no Supremo Tribunal Administrativo pela Associação Comercial do Porto -- Câmara de Comércio e Indústria do Porto, pedindo a inibição de o Estado Português conceder ajuda financeira à TAP, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução fundamentada que reconhece o excecional interesse público subjacente à operação de auxílio à empresa", anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, numa conferência de imprensa, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

"A resolução reconhece que existe grave prejuízo para o interesse público na inibição do ato administrativo que conceda ou autorize que se conceda ajuda financeira ao Grupo TAP ou à TAP, com as consequentes repercussões, de natureza económica e social, para o país", acrescentou.

A ministra adiantou ainda que há um acordo de princípio entre o Estado e os acionistas da TAP.

Caso esse acordo não se concretize, reunir-se-á "imediatamente" o Conselho de Ministros para aprovar a nacionalização da companhia aérea.