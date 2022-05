Governo aprova travão aos preços da eletricidade

O teto definido no valor dos preços do gás irá permitir baixar o custo da energia para os consumidores do mercado liberalizado.





A medida foi aprovada esta sexta-feira em Conselho de Ministros extraordinário e é adotada em simultâneo com Espanha. Desta forma, será possível dissociar temporariamente os preços do gás e eletricidade na Península Ibérica, que beneficiará de uma exceção.



Na atual configuração do mercado europeu, o gás determina o preço global da eletricidade, uma vez que todos os produtores recebem o mesmo preço pelo mesmo produto — a eletricidade — quando este entra na rede.

"O Governo aprovou hoje uma medida inédita (...), um mecanismo que tem um conjunto de objetivos muito claro: limitar a escala dos preços, proteger quem está mais exposto e em terceiro lugar socializar os custos e benefícios", adiantou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, em conferência de imprensa.







O governante sublinhou que a medida permitirá obter "uma redução muito significativa do preço da eletricidade", gerando "poupanças para as famílias e empresas".





Duarte Cordeiro vincou que, se o mecanismo já estivesse em vigor no primeiro trimestre de 2021, teria sido possível alcançar uma poupança de 18 por cento nos preços da eletricidade.

Em resposta aos jornalistas, Duarte Cordeiro esclareceu que o mecanismo é "ibérico", pelo que é exatamente igual para Portugal e Espanha. Assim, o referido mecanismo de exceção terá uma duração de cerca de 12 meses e deverá fixar o preço médio do gás em cerca de 50 euros por megawatt, sendo que o preço começará nos 40 euros nos primeiros seis meses.







Destacou ainda a importância da medida tendo em conta a situação de guerra na Ucrânia e a grande imprevisibilidade sobre a duração deste conflito e de outros fatores dele decorrentes: por exemplo, a imposição de sanções, que tem grande impacto sobre os preços do gás.











No final de abril, os governos de Portugal e Espanha chegaram, em Bruxelas, a um acordo político com a Comissão Europeia para o estabelecimento de um mecanismo temporário que permitirá fixar o preço médio do gás nos 50 euros por megawatt.







Teresa Ribera, ministra espanhola da Transição Ecológica, também explicou o mecanismo à imprensa. "É um guarda-chuva que nos permite estar ao abrigo desta grande volatilidade e que permite proteger os consumidores domésticos, aos empresários em nome individual, às empresas, mas também à grande indústria".







O mecanismo tinha sido apresentado por Lisboa e Madrid no final de março ao Conselho Europeu e encontrou alguma resistência por parte de outros países, mas a Península Ibérica conseguiu garantir o regime de exceção por ser uma espécie de "ilha" energética, ou seja, por ter ligações muito limitadas da rede com França.





Questionado pelos jornalistas sobre a forma como Portugal e Espanha vão garantir que os consumidores franceses não vão aproveitar a medida ibérica, o ministro destacou que a medida está a ser acompanhada pela Comissão Europeia, que reconhece a necessidade de implementação de medidas extraordinárias.



Considerou-se ainda que as ligações entre a Península Ibérica e o resto do continente são ainda pouco significativas, em termos energéticos.







A proposta de Portugal e Espanha ao nível energético terá agora de ser aprovado pela Comissão Europeia, sendo que em abril já foi firmado o acordo político.