Governo aprovou a proposta de Orçamento do Estado

Das últimas novidades conhecidas sobre o Orçamento, há um novo imposto sobre produtos com excesso de sal, bem como um aumento da taxa sobre a cerveja e as bebidas espirituosas.



Há ainda um possível alargamento da isenção de IMI para imóveis reabilitados para habitação permanente.



No sentido inverso, uma maior tributação das empresas com volume de negócios superior a 35 milhões de euros e o corte de 10% no subsídio de desemprego não estão na versão final do Orçamento.



O Governo opta por deixar essas duas matérias nas mãos de BE e PCP quando o documento for discutido na especialidade, como conta o jornalista João Vasco.



Destaque também para o aumento das pensões mais baixas, uma subida que vai acontecer em dois momentos do próximo ano e que vai ser entre os seis e os dez euros.