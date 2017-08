Governo assegura que alívio fiscal vai beneficiar 3,6 milhões de agregados

Lusa 29 Ago, 2017, 21:19 / atualizado em 29 Ago, 2017, 21:19 | Economia

"Haverá um alívio fiscal para os trabalhadores e estamos a falar de 3,6 milhões de agregados que serão beneficiados com este alívio fiscal, estamos a falar de alguma coisa com significado. Agora tem de ser feito com a necessária responsabilidade que proteja e defenda o próprio orçamento e a medida", revelou Pedro Nuno Santos em entrevista à agência Lusa.



O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares não quis, no entanto, avançar os detalhes da medida "do ponto de vista técnico e concreto", uma vez que o Governo ainda está a trabalhar nessa matéria.



"O Orçamento do Estado terá que ser entregue até meados de outubro. Nós estamos num processo de trabalho dentro do Governo e com os nossos parceiros. Teremos que ter alguma paciência porque há um trabalho apurado que está a ser feito", justificou.



A intenção do Governo é, segundo Pedro Nuno Santos, que "esta alteração chegue a muita gente, nomeadamente àqueles que foram mais sobrecarregados, a classe média e a classe média/baixa".