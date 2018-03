Governo assegura que vai manter "esforços de transformação estrutural" da economia

Lusa07 Mar, 2018, 16:51 | Economia

"O Governo prosseguirá os esforços de transformação estrutural da economia portuguesa, garantido o equilíbrio das contas públicas, a promoção de um crescimento sustentável e inclusivo e incrementando a competitividade externa da economia", assinala o Ministério das Finanças em comunicado, no dia em que a Comissão Europeia retirou Portugal da lista de Estados-membros com "desequilíbrios macroeconómicos excessivos".

De acordo com a tutela, "os desafios com que o país se depara e que merecem resposta estão identificados no Programa Nacional de Reformas, que continuará a guiar o esforço reformista do Governo".

Falando numa "evolução positiva", o Ministério das Finanças realça que "a Comissão tomou em consideração a evolução muito positiva de indicadores específicos, tais como o endividamento do setor público, o endividamento do setor privado e a taxa de desemprego".

Como exemplo, apontou que, "entre 2016 e 2017 a dívida pública em percentagem do PIB registou uma queda de 4,3 pontos percentuais - a maior em 20 anos" e que, "entre o final de 2015 e o final de 2017 a dívida privada em percentagem do PIB diminuiu 16,6 pontos percentuais".

Por seu lado, "o desemprego diminuiu 4,13 pontos percentuais no mesmo período, fechando o ano em 8,1%", destaca.

Citado na nota, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirma que "a evolução destes indicadores reflete a mudança estrutural que a economia portuguesa vem percorrendo ao longo dos últimos anos".

"Estes resultados são alcançados através de um crescimento económico sustentado e gerador de emprego associado a um controlo orçamental com benefícios tanto para as gerações presentes como para as futuras", vinca o governante, referindo também que "esta evolução é tanto mais extraordinária quanto é conseguida num contexto de redução generalizada do endividamento de todos os setores da economia".

A tutela adianta, na nota, que a decisão hoje conhecida "surge na sequência da saída do Procedimento por Défices Excessivos, da melhoria da classificação da dívida da República pelas principais agências de notação internacionais e do excelente comportamento da economia nacional, visível quer no mercado de trabalho quer na natureza sustentável do crescimento registado ao longo dos últimos semestres".

A decisão da Comissão Europeia surge por ocasião da adoção do "pacote de inverno de semestre europeu" de coordenação de políticas económicas, considerando agora que o país apresenta apenas "desequilíbrios", divulgou hoje esta instituição.

Depois de, em novembro passado, Bruxelas ter identificado 12 Estados-membros que considerou merecerem uma "análise aprofundada" devido aos seus desequilíbrios macroeconómicos, hoje decidiu retirar um desses países da lista (a Eslovénia) e desagravar o nível de desequilíbrios de outros três, Portugal, França e Bulgária, que passam a ser considerados países simplesmente com "desequilíbrios económicos".

Para Portugal e Bulgária, a Comissão Europeia sublinha a necessidade de prosseguir esforços complementares com vista a uma "correção sustentável dos desequilíbrios", pedindo a Lisboa que apresente em abril um Programa Nacional de Reformas "ambicioso".