Governo assina protocolo com setor social para investimento de 465 milhões de euros

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O sector social tem tido uma procura cada vez maior, devido à crise económica provocada pela covid-19. O Governo assina esta quarta-feira um protocolo, com as instituições de solidariedade, para reforçar a resposta, no apoio à infância, às pessoas com deficiência e também ao envelhecimento.