Governo atualiza este mês comparticipações do Estado no setor social

"Já em setembro, já este mês, vai ser feita uma atualização extraordinária, que vai ser paga em outubro, com efeitos a janeiro", disse Maria Clara Marques Mendes, lembrando que no final do passado mês de julho foi alcançado um entendimento entre o Governo e o setor social sobre as comparticipações do Estado.

"Conseguimos chegar a esse entendimento. O que estamos a fazer agora é ver quais são as atualizações que vão operar a partir de 2025", acrescentou a secretária de Estado, ressalvando que a atualização extraordinária anunciada para este mês de setembro não abrange todas as respostas do setor social.

Maria Clara Marques Mendes falava na cerimónia de inauguração da ampliação da creche do ACM/YMCA de Setúbal, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), e da nova incubadora de negócios sociais promovida pela mesma associação, que irá funcionar no mercado do Livramento, também em Setúbal.

"Desde a primeira hora que nós [Governo] temos olhado para o setor e temos dito - já o dizíamos antes - que o setor social tem de ser reconhecido", disse a secretária de Estado da Ação Social e Inclusão.

"Nós confiamos no setor, temos que reconhecer o setor. Dizer que reconhecemos o setor, dizer que confiamos no setor, mas depois as nossas ações não são condizentes com isso, não é reconhecer o setor", frisou.

Segundo revelou o presidente do ACM/YMCA de Setúbal, a associação dá resposta a um total de 237 crianças nas áreas do pré-escolar, creche e Centro de Atividades de Tempos Livres.

A ampliação dos serviços de creche do ACM/YMCA foi comparticipada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) em 167 mil euros.

A nova incubadora de negócios sociais beneficiou de um apoio financeiro de 150.000 euros através do programa Vales para Incubadoras e Aceleradoras.