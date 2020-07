Governo australiano prevê queda de 3,75% do PIB em 2020, a maior em três décadas

De acordo com o chefe do gabinete do Tesouro, Josh Frydenberg, o país registou o maior défice orçamental da sua história, estimado em cerca de 85,8 mil milhões de dólares australianos (52,9 mil milhões de euros), durante o ano fiscal que terminou em 30 de junho.

O Governo australiano prevê ainda no próximo ano fiscal um défice orçamental de 184,5 mil milhões de dólares australianos (113,797 mil milhões de euros).

"Os números duros refletem a dura realidade que enfrentamos. O panorama económico permanece muito incerto e os recentes acontecimentos no [estado de] Victoria são testemunho disso", disse Frydenberg, referindo-se ao ressurgimento de casos da covid-19 em Melbourne, capital regional daquele estado, onde foram confirmados hoje mais de 400 novos casos.

O desemprego também deverá aumentar para cerca de 9,25% até ao final do ano, e a dívida líquida para 35,7% até 2020-21.

O chefe do gabinete do Tesouro recordou que o governo "agiu rápida e decisivamente para fornecer apoio económico aos trabalhadores, famílias e empresas, [aprovando fundos] com cerca de 289 mil milhões de dólares australianos [178,226 mil milhões de euros], o equivalente a 14,6% [do PIB]".

A Austrália, elogiada pelas suas políticas sanitárias e económicas para gerir os efeitos da pandemia, viu os seus planos de recuperação abrandarem devido ao ressurgimento de infeções em Melbourne, onde foram comunicados mais de 4.000 casos desde o início do mês.

O surto também levou ao encerramento das fronteiras internas entre os estados de Victoria e Nova Gales do Sul, os maiores da Austrália em termos demográficos e económicos.