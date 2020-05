Governo avança com um plano de estabilização para o país

O país ainda tem de esperar pelo menos dois meses por um acordo no Conselho Europeu sobre um programa de relançamento da economia depois da crise pandémica. Foram as palavras de António Costa esta noite na comissão política nacional do PS. Enquanto se espera por esse acordo europeu, o Governo avança com um plano de estabilização para o país.