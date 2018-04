Governo avisa que Ryanair deve cumprir lei e admite sanções

RTP03 Abr, 2018, 19:24 | Economia

Em declarações aos jornalistas à margem do VI Fórum Jurídico, o ministro do Trabalho garantiu que o Governo está a “acompanhar e a trabalhar com os agentes no terreno para que se possa dar uma resposta cabal de defesa daquilo que está em causa neste momento, que é o livre exercício do direito à greve”.



Em causa está a resposta da companhia aérea à paralisação dos tripulantes de voo que se realizou na passada quinta-feira e no passado domingo. Apesar da forte adesão dos trabalhadores, a maioria da operação portuguesa da Ryanair foi cumprida.



A empresa admitiu ter recorrido a voluntários e a tripulação estrangeira durante a greve. Os sindicatos acusam a Ryanair de ter substituído ilegalmente os grevistas portugueses, violando a legislação nacional.



Esta terça-feira, o ministro explicou que “o Governo pode fazer o que pode fazer sempre nestas situações - quando há indícios de que está a ser posto em causa um direito fundamental -, que é utilizar e mobilizar os instrumentos que a lei dispõe, seja contraordenacionais, seja punitivos, se for caso disso".

"Direito fundamental"



Vieira da Silva recordou que “o direito à greve é um direito fundamental e aplicável a todos os setores de atividade”. O governante indicou ainda que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem “vindo a acompanhar esta situação e a desenvolver todos os passos necessários para identificar situações que possam, eventualmente, ferir a legalidade do nosso quadro constitucional do direito à greve", acrescentou.



No entanto, o ministro do Trabalho assinalou que as empresas ligadas aos transportes internacionais aéreos têm “algumas regras próprios” mas sublinhou que estas “não se podem sobrepor ao livre exercício do direito de uma expressão básica do funcionamento da democracia”.



Ainda assim, o governante notou este "não é um caso tão simples como de uma empresa que está fisicamente instalada num determinado território", já que "aí é muito mais fácil averiguar" se os direitos previstos no Código do Trabalho nacional estão a ser respeitados.



"Todos esses aspetos que são regulados pela nossa lei laboral e que são também enquadrados naquilo que é a legislação europeia (...) e é nesse quadro que estamos a averiguar todas as denúncias que possam existir e a trabalhar com os agentes que estão envolvidos neste conflito para poder agir em conformidade", adiantou, salientando que o executivo não vai "abrir mão" da investigação.

"Lei portuguesa aplica-se imediatamente"

Aos avisos de Vieira da Silva somam-se as advertências deixadas por Augusto Santos Silva. O ministro dos Negócios Estrangeiros assinalou que a Ryanair tem de cumprir a lei laboral portuguesa.



"Sei que na Ryanair se coloca a questão de saber, na legislação do contrato de trabalho, qual é a lei aplicável. Agora, não há nenhuma dúvida de que a lei da greve portuguesa se aplica imediatamente", considerou Augusto Santos Silva, ouvido na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.



Questionado pelo Bloco de Esquerda, o ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que a legislação portuguesa quanto à greve é clara e que a empresa irlandesa terá de se conformar a ela.



"A empresa - qualquer empresa - terá de se conformar com a legislação nacional, designadamente no que diz respeito às obrigações dos empresários, uma obrigação básica que todos nós compreendemos, que é a de não substituir trabalhadores em greve por outros trabalhadores", afirmou o ministro.



Os tripulantes de voo da Ryanair cumprem esta quinta-feira o último de três dias de greve. Os trabalhadores exigem que a transportadora irlandesa aplique a legislação nacional, nomeadamente em termos de gozo da licença de parentalidade, garantia de ordenado mínimo e que retire processos disciplinares por motivo de baixas médicas ou vendas a bordo dos aviões abaixo das metas definidas pela empresa.



No domingo, a ACT anunciou ter desencadeado uma inspeção para avaliar as irregularidades apontadas pelo sindicato no que diz respeito ao direito à greve. No Parlamento, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que a ACT estará em campo também "para prevenir as condições em que se venha a realizar o terceiro momento dessa greve”.



Esta terça-feira, a Comissão Europeia escusou-se a comentar os problemas da greve da Ryanair, considerando que se trata de um assunto de âmbito nacional. Na segunda-feira, os sindicatos admitiram avançar para uma greve de tripulantes da Ryanair à escala europeia.



c/ Lusa