Governo baixou o imposto sobre os combustíveis

Reduz 3,8 cêntimos no gasóleo e 1,4 cêntimos na gasolina a partir de segunda-feira. O aumento da cotação das matérias-primas fazia antever um agravamento de 2,5 cêntimos na gasolina na próxima semana, que fica assim atenuada. Já o gasóleo deveria cair 4 cêntimos por litro, com a redução do imposto a descida duplica para os 8 cêntimos por litro.