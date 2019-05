Governo brasileiro bloqueia 1,3 mil milhões de euros do orçamento das Forças Armadas

Lusa08 Mai, 2019, 09:26 | Economia

O comunicado foi feito na terça-feira pelo ministro da Defesa do Brasil, general Fernando Azevedo e Silva, numa reunião com integrantes do Alto Comando das Forças Armadas, que incluem os principais chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica.

"Tal bloqueio, no momento, não impõe necessidade de mudanças na operacionalidade do Ministério da Defesa. A pasta trabalha com a expectativa de recuperação da economia e reequilíbrio do orçamento brevemente", informou em comunicado a assessoria do ministério, citada pela agência Brasil.

O bloqueio faz parte de um decreto de programação orçamental definido pela área económica do executivo liderado por Jair Bolsonaro, que atingiu outras áreas, como é o caso da Educação, em que se registaram cortes de 30% no orçamento das universidades e institutos federais.

"O bloqueio decorre da necessidade de adequação à lei orçamentária e ao teto de gastos. (...) Com a aprovação da nova reforma do sistema de pagamento de pensões, e outras ações estruturantes, o Governo entende que pode voltar a reacomodar esse orçamento, não só no Ministério da Defesa, mas em todos os outros envolvidos que sofreram contingências", disse na terça-feira o porta-voz da Presidência brasileira, Otávio do Rêgo Barros, em conferência de imprensa.

Na semana passada, o ministro da Educação brasileiro, Abraham Weintraub afirmou que iria cortar recursos das universidades federais que não apresentassem um "desempenho académico esperado" e que promovessem "balbúrdia" no seu recinto".

De acordo com o governante, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília foram as primeiras a terem o orçamento bloqueado em 30%. A Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, está sob avaliação.

O Senador Jean Paul Prates, do Partido dos Trabalhadores, contestou nesta terça-feira os cortes que atingiram tanto o ensino superior, como o ensino básico do país.

"Estamos diante de um bloqueio ou corte na educação básica já anunciado em 2,4 mil milhões de reais (cerca de 540 milhões de euros). Todos (os setores da educação) estão a ser cortados e em dimensões semelhantes", declarou Jean Paul Prates, citado na página na internet do Senado.