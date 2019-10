Governo cabo-verdiano espera encaixe de 41,8 ME com privatizações em 2020

Os dados constam da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020, aprovado em Conselho de Ministros e já entregue pelo Governo na Assembleia Nacional, que vai discutir o documento até dezembro.

De acordo com o documento, esta verba - que se refere aos "rendimentos de propriedade" - insere-se no item "outras receitas" planeadas para 2020, que totalizam, na proposta do Governo, 14.301 milhões de escudos (129,2 milhões de euros), um aumento de 2,3% face ao ano em curso.

A variação, lê-se, "é impulsionada, essencialmente, pela previsão" da arrecadação das receitas resultantes "das reformas económicas em curso desde 2018": "Esta receita (em 2020) decorre do processo de privatização/concessão de empresas públicas do setor aeroportuário, de energia, de água e farmacêutico".

Em 2019, a previsão de arrecadação de receita com a privatização de empresas públicas que consta do Orçamento, através de "rendimentos de propriedade", é de 4.808 milhões de escudos (43,4 milhões de euros), equivalente a 2,4% do PIB. Esse desempenho é impulsionado pela venda (em março passado) da maioria do capital social da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), enquanto em 2018 esse valor foi de 1.828 milhões de escudos (16,5 milhões de euros), cerca de 1% do PIB.

Um outro documento governamental, de apoio à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020, refere, no âmbito do processo de privatizações e reestruturação das empresas públicas, que estão ainda previstos investimentos de 1.229 milhões de escudos (11,1 milhões de euros) e a emissão de avales e garantias do Estado (a favor das empresas estatais) de 7.800 milhões de escudos (70,5 milhões de euros).

A Lusa noticiou em julho último que o Governo prevê privatizar seis empresas públicas, informação que consta de um documento do Fundo Monetário Internacional (FMI) com os compromissos assumidos pelo executivo cabo-verdiano, no âmbito do Instrumento de Coordenação de Políticas rubricado com Cabo Verde. Esse acordo prevê a eliminação faseada dos subsídios às empresas públicas deficitárias e fornece ajuda para a continuação das reformas estruturais em Cabo Verde, pelo FMI.

Segundo esse documento, na lista de privatizações do Governo está a Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (Emprofac), responsável pela importação, armazenamento, comercialização e distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos a todas as farmácias, hospitais e outras estruturas de saúde de Cabo Verde, bem como a Inpharma, a única fábrica de medicamentos.

Será ainda privatizada a Electra, empresa pública de eletricidade e água, bem como concessionados os serviços portuários (atualmente a cargo da ENAPOR) e os serviços aeroportuários (atualmente garantidos pela empresa estatal ASA, que manterá o controlo do espaço aéreo).

Também está prevista a privatização da Cabo Verde Handling, igualmente do setor aeroportuário.