Governo com 1400 pedidos de apoio para manutenção de postos de trabalho

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou em entrevista à RTP que já deram entrada na Segurança Social 1.400 processos para apoio a empresas face à pandemia. Ana Mendes Godinho garante que vão ser criados automatismos para pagar os apoios a 28 de abril, deixando para mais tarde o controlo do pedido.