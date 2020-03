Governo considera aumentos de 0,3% retomar da normalidade na administração pública

"A atualização transversal, a primeira que ocorre desde 2009, representa a retoma da normalidade das carreiras da administração pública que passarão a ter uma atualização salarial anual em linha pelo menos com a inflação verificada no mês de dezembro anterior e de aumentar salários mais baixos, inferiores a 700 euros, numa lógica de justiça social", disse Alexandra Leitão em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que atualiza os salários da administração pública em 0,3% e um acréscimo de dez euros nos salários inferiores a 700 euros, com retroativos a 01 de janeiro.

Nos níveis mais baixos, as bases remuneratórias passam 635 euros para 645 euros e de 683 euros para 693 euros.

Já questionada sobre se o Governo está a dar mau exemplo ao setor privado, a ministra disse que o indicador que a ter em conta é a massa salarial e que essa irá subir este ano cerca de 3% na administração pública fruto do "efeito conjugado de descongelamentos, progressões, revisões de carreiras, atualização e aumento salarial nas posições remuneratórias inicias".

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado, este ano as despesas com pessoal aumentam 3,8% face a 2019 para 854 milhões de euros, o que resulta do impacto das "das medidas relativas ao descongelamento das carreiras, que se sentirá de forma significativa até 2020, do aumento do emprego público promovido nos últimos anos e do efeito extraordinário da reposição do tempo em algumas carreiras, que se concluirá em 2021".