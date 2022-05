Governo cria observatório de preços face à subida dos custos

"A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, determinou a criação do observatório de preços `Nacional é Sustentável`, que terá por missão a avaliação dos impactos da conjuntura de mercado nos preços ao nível do consumidor", adiantou, em comunicado.

Este observatório tem ainda por objetivo acompanhar os custos e preços na cadeia de valor agroalimentar, face ao aumento verificado nos fatores de produção, traduzindo-se numa "tendência inflacionista" nos alimentos.

Para o executivo, é "essencial garantir o pleno funcionamento" do agroalimentar, de forma a assegurar o adequado abastecimento aos consumidores e que a remuneração dos fatores de produção aos agricultores permite "a obtenção de níveis de rendimento justos de forma a manter a sua atividade".

O observatório de preços "Nacional é Sustentável", que vai ficar a cargo do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), vai criar, na fase de arranque, um projeto piloto com produtos representativos do cabaz alimentar, "o que vai permitir o conhecimento dos preços destes produtos em todas as fases da formação de valor".

PE // CSJ