Governo: "Cumpridas" condições para Portugal sair do Procedimento por Défice Excessivo

RTP 11 Mai, 2017, 13:36 / atualizado em 11 Mai, 2017, 13:44 | Economia

"As previsões da Primavera divulgadas hoje pela Comissão Europeia (CE) vêm reafirmar a solidez do cenário subjacente ao Orçamento do Estado para 2017 e ao Programa de Estabilidade 2017-2021 e confirmar que estão cumpridas as condições para que Portugal possa sair do Procedimento por Défice Excessivo", lê-se na nota enviada ao início da tarde pelo Ministério das Finanças.





Referindo-se às projeções da Comissão Europeia sobre a atividade económica portuguesa em 2017, hoje divulgadas - "semelhante à incluída no Programa de Estabilidade" - o Governo diz que a Comissão "reconhece (...) a natureza sustentável e equilibrada do padrão de crescimento da economia portuguesa, nomeadamente no que respeita à manutenção de um superavit da balança corrente e de capital, o qual sustenta a continuação da redução da dívida externa".





Sobre o défice orçamental - projeção da Comissão Europeia aponta para um défice inferior a 2% do PIB em 2017 e 2018 - o Governo diz que vai assegurar "o cumprimento rigoroso dos objetivos orçamentais, tal como assumido no OE 2017 e no Programa de Estabilidade, e está seguro de que a Comissão Europeia irá convergir para uma projeção orçamental alinhada com a execução, como confirmado pelos resultados do primeiro trimestre."





Termina o comunicado a dizer que o "Governo assume a criação de condições para saída do Procedimento por Défice Excessivo e manterá a sua orientação política no sentido de um crescimento inclusivo, que crie emprego e prosperidade para os portugueses e assegure a sustentabilidade

das finanças públicas".