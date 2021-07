Governo da Guiné-Bissau falha em travar aumento dos preços

"Isto é uma turma cujo objetivo é resolver os problemas próprios e não dar solução aos problemas do país. É preciso uma luta para salvar o país deste grupo", salientou o sociólogo guineense, em entrevista à Lusa.

Para o analista, do Governo "não se pode esperar nada", porque falta o compromisso, mas também a "estratégia" e a "visão clara para solucionar o problema".

"É um Governo que nasceu da forma como nasceu, e se quer saber o resultado final de algo, basta apreciar o começo, não começou devidamente, não seguiu os procedimentos adequados", salientou.

O Governo da Guiné-Bissau foi nomeado pelo chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, após ter tomado posse como Presidente e demitido o executivo liderado por Aristides Gomes, na sequência das legislativas de 2019, ganhas pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.

Segundo Diamantino Domingos Lopes, o aumento dos preços dos bens de consumo na Guiné-Bissau era "previsível" e está relacionado com o aumento de impostos, mas também desorganização e corrupção "à volta do processo".

"É previsível o que estamos a viver, porque havia indícios. O aumento do preço dos produtos nos mercados está relacionado, não só com as novas taxas e impostos, recentemente aprovados pela Assembleia Nacional Popular, mas também pela desorganização e corrupção à volta do processo. Era de esperar", afirmou.

O responsável pela Associação de Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau, Bambo Sanhá, denunciou este mês o aumento dos preços dos produtos básicos sem explicação e lembrou que a especulação é punida por lei.

"A tendência deixa-nos perceber que isto vai piorar, razão pela qual é necessária uma intervenção cívica para resolver este problema, porque só pela iniciativa das autoridades, do Governo, não vamos resolver o problema", disse Diamantino Domingos Lopes.

Segundo o analista, a organização mais bem posicionada para o efeito é a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, que tem convocado greves gerais e protestos para reclamar sobre as condições de vida dos trabalhadores.

"É das estruturas sociolaborais com poderes, com capacidade e com moral para o efeito. Precisa de participar para mobilizar o equilíbrio entre o mercado, o Estado e as famílias. Neste momento, é das estruturas sociais com melhor posicionamento para o efeito", afirmou Diamantino Domingos Lopes.