Governo da Madeira entrega proposta de Orçamento para 2020 de 1.700 milhões de euros

O documento foi entregue pelo vice-presidente do executivo, Pedro Calado (PSD), e pelo secretário regional da Economia e líder da estrutura regional do CDS-PP, Rui Barreto, ao presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, estando agendada para as 19:00 uma conferência de imprensa para apresentação da proposta, também no Funchal.

A proposta será debatida no parlamento regional entre 20 e 23 de janeiro.

Em 02 de janeiro, na sequência de uma reunião do Conselho de Governo, o número dois do executivo liderado por Miguel Albuquerque já tinha revelado que o orçamento deste ano "é mais reduzido", em cerca de 200 milhões de euros, do que o de 2019, mas focado no reforço da atividade económica, na redução da carga fiscal às empresas e às famílias, na diminuição da taxa de desemprego e na manutenção das políticas sociais.

Na altura, o governante destacou ainda a intensificação dos apoios à educação e à saúde (mais 5,7% do que no ano anterior), com o arranque do novo Hospital Central da Madeira, no aproveitamento ao máximo dos fundos de apoio da União Europeia e no reforço do investimento público.

Este é o primeiro orçamento do Governo Regional saído das eleições legislativas regionais de 22 de setembro de 2019, que ditaram, pela primeira vez desde 1976, uma maioria relativa do PSD e motivaram uma coligação entre os sociais-democratas e o CDS.