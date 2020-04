Governo da Madeira espera até 2 de maio por solução para economia regional

"É preciso resolver isto e eu espero que até ao dia 02 de maio esta situação esteja resolvida porque, se não estiver, nós vamos ter que tomar uma posição", disse Miguel Albuquerque no final do Conselho do Governo.

Segundo o Governo Regional, a paralisação da economia do arquipélago devido à pandemia da covid-19 implica uma perda, relativamente ao PIB, de 430 milhões de euros por mês, estimando que até ao final do ano a região venha a perder mil milhões de euros.

Miguel Albuquerque salientou que a região tem, neste momento, 2528 empresas em `lay-off`: 3.618 trabalhadores independentes ou a recibo verde inscritos para apoios e 32.736 trabalhadores em lay-off.

Para fazer face às consequências económicas da pandemia, o Governo criou, com base no seu orçamento, uma linha de crédito covid-19 Madeira no valor de 100 milhões de euros, apoios aos trabalhadores em nome individual no valor de 8,5 milhões de euros, o reforço da Segurança Social em 5 milhões de euros e já investiu 80 milhões de euros na Saúde.

A região reivindica, por isso, um reforço do apoio do Estado no âmbito do orçamento retificativo, a suspensão da Lei das Finanças Regionais para que possa financiar-se junto da banca e uma moratória no pagamento de duas prestações no valor cada de 48 milhões de euros devidas ao empréstimo que o Estado fez à região em 2012 ao abrigo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro.

O Governo Regional já apresentou um relatório sobre a situação económica da região ao Presidente da República, que Miguel Albuquerque diz ser o interlocutor nesta questão, e ao Governo da República, esperando solidariedade nacional.

Miguel Albuquerque realça que o Governo Regional "tem de aguentar o tempo necessário e o tempo necessário é até à cessação do estado de emergência", altura que diz ter que haver uma recarga da tesouraria devido ao "aumento exponencial da despesa".

Por isso, o governante madeirense diz que o Presidente da República, enquanto presidente de todos os portugueses incluindo os da Madeira e do Porto Santo, tem o dever de os defender.

"O Senhor Presidente da República não manda no Governo, mas tem os poderes para forçar o Governo a cumprir as regras constitucionais e as regras constitucionais dizem que as regiões têm de ser tratadas de forma equitativa e não podem ser discriminadas", sublinha.

"Neste momento, nós não aceitamos, nem podemos aceitar que aquilo que se reclama e que se protesta contra a Holanda [alusão à critica do primeiro-ministro António Costa ao ministro das Finanças da Holanda] seja concretizado também no nosso pais", referiu.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 687 pessoas das 19.685 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.