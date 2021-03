Governo da Madeira já apoiou 11 famílias afetadas por tempestade no Natal de 2020

"As três famílias irão receber um valor total de 95 mil euros, para reconstrução das suas habitações, a serem atribuídos em três tranches, à medida que as respetivas obras se vão desenvolvendo", indicou a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, numa cerimónia que decorreu na Câmara Municipal de São Vicente.

Os apoios são concedidos a fundo perdido, através do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados - Temporal (PRID-Temporal), gerido pela empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), com um investimento global previsto de 600 mil euros.

"Além destas 11 famílias, outras cinco serão também apoiadas na recuperação das suas habitações", referiu a governante.

As freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, foram as mais afetadas pelo temporal que se abateu sobre o arquipélago da Madeira no dia 25 de dezembro, atingindo sobretudo a costa norte.

A chuva intensa e persistente provocou estragos em várias moradias, e ocasionou derrocadas e danos em estradas e outras infraestruturas públicas, como as redes de água potável e de eletricidade, o cemitério de Ponta Delgada e o campo de futebol de Boaventura, que ficaram alagados.

Para fazer face aos prejuízos, o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, adaptou o Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID) para permitir apoiar especificamente agregados familiares cujas habitações foram danificadas.

A secretária de Inclusão e Cidadania esclareceu que se aplica toda a regulamentação em vigor para o programa PRID, exceto o limite do apoio a conceder a cada agregado familiar, que passa a não ter um teto máximo e é, neste caso, concedido a fundo perdido.