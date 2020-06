Governo de Macau aponta para dezembro início da recuperação económica

Citado num comunicado divulgado hoje, Ho Iat Seng afirmou que o Governo não está a equacionar para já mais medidas de apoio económico à população, até porque há apoios económicos vão estender-se até dezembro, "altura em que espera um começo na recuperação da economia de Macau".

Ho Iat Seng disse ainda, à margem das corridas dos Barcos de Dragão, na quinta-feira, acreditar que se em julho "o Interior da China e outros locais avançarem com a abertura das fronteiras com Macau, certamente irá ser um suporte para a economia".

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou uma contração de 29,6% da economia de Macau este ano, devido à pandemia da covid-19, num território cuja economia é altamente dependente do jogo e que registou receitas de 292,46 mil milhões de patacas (cerca de 32,43 mil milhões de euros) no final de 2019, com o Governo a estimar um défice de 40 mil milhões de patacas (cerca de 4,5 mil milhões de euro) este ano.

Relativamente à recuperação económica do território, em crise devido à covid-19, o chefe do Governo de Macau, apontou que o executivo "realizou inúmeras medidas e empenhou os esforços possíveis na sua concretização, tal como, através da nova ronda de medidas do subsídio de consumo de (cinco mil patacas 558 euros) para cada pessoa, a lançar em agosto, e nos programas de excursões locais, lançados em junho e julho".

Ho Iat Seng, que prometeu contenção nas despesas, exceto com as "relacionadas com o bem-estar dos cidadãos", emitiu um despacho em boletim oficial, na segunda-feira, no qual garantiu que "quanto aos serviços e organismos que adotam o regime de contabilidade de caixa, o valor orçamentado não deve exceder o valor constante no Orçamento do ano económico de 2020, aprovado pela Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020), e deduzido de 10% das despesas correntes".

Esta quinta-feira, o Chefe do executivo, em relação às restrições fronteiriças, disse que está em "está em constante contacto com as autoridades do interior da China e Hong Kong, relativamente à retoma da passagem fronteiriça" e que as autoridades estão a realizar "testes a nível técnico, de forma ativa, para preparar a implementação das respetivas medidas o mais rápido possível".

"Tendo em conta as atuais mudanças da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e às previsões iniciais de retoma de passagem fronteiriça para junho, com os recentes acontecimentos em Pequim houve necessidade de impor novas exigências nos trabalhos de prevenção, por isso espera `boas notícias` em julho, mas ainda não pode confirmar nada", lê-se na mesma nota.

As declarações de Ho Iat Seng foram feitas horas antes de os serviços de saúde anunciarem um novo caso de contágio da covid-19, o primeiro no território desde o dia 09 de abril.

Trata-se de um residente de Macau, de nacionalidade filipina. O homem de 57 anos, explicou à Lusa fonte dos serviços de saúde, "chegou ao território por ferry (...) vindo de Manila, via Hong Kong".

Desde 16 de junho e até 17 de julho está aberto um corredor especial entre o território e Hong Kong, para permitir a pessoas retidas pela pandemia o regresso a casa.

Macau estava sem registar novos casos desde 09 de abril.

Macau foi dos primeiros territórios a identificar casos de infeção com a covid-19, antes do final de janeiro. O território registou então uma primeira vaga de dez casos. Seguiu-se outra de 35 casos a partir de março, todos importados, uma situação associada ao regresso de residentes, muitos estudantes no ensino superior em países estrangeiros.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 484 mil mortos e infetou mais de 9,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.