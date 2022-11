Governo de Macau decidiu contra "grande rutura" no concurso do jogo

O presidente da comissão de avaliação das propostas, André Cheong Weng Chon, anunciou hoje, em conferência de imprensa, que as licenças de dez anos foram atribuídas, de forma provisória, à Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy, Wynn, MGM, Venetian e Melco.

De fora ficou a única nova concorrente, o grupo malaio Genting, que "tinha boas hipóteses de obter uma licença, porque tinha várias vantagens face às existentes", disse à Lusa o analista da consultora de jogo IGamix.

O grupo "é muito forte nos elementos não-jogo, particularmente nos parques temáticos", sublinhou Ben Lee, apontando o sucesso do parque temático Resorts World Genting, que engloba um dos dois casinos de Singapura.

O caderno de encargos do concurso público contemplava exigências associadas ao reforço das atividades não-jogo e à atração de jogadores vindos de fora da China, apesar de Macau manter uma quarentena obrigatória a quem chega do estrangeiro.

O Genting, que opera ainda casinos na Malásia e nas Filipinas, "tem uma vasta presença e uma enorme base de dados de jogadores VIP não-chineses de toda a Ásia", disse Ben Lee.

Outro analista, Alidad Tash, disse à Lusa que o Governo de Macau "definitivamente usou a Genting como um espantalho para assustar as atuais operadoras a prometerem mais investimento".

O diretor executivo da empresa especializada em jogo 2NT8 defendeu que o atual executivo é "muito mais anti-jogo" do que os anteriores, mas disse acreditar que "ainda falta muito" para a região chinesa ultrapassar a dependência dos casinos.

Por outro lado, Ben Lee disse que a decisão de manter as atuais operadoras demonstra ainda que a principal prioridade do Governo de Macau é manter o emprego dos trabalhadores do setor do jogo.

Já em 16 de novembro, o chefe do executivo de Macau Ho Iat Seng tinha afastado a possibilidade de os casinos avançarem para reduções salariais e despedimentos em 2023, após a atribuição das licenças.

As concessionárias em Macau têm acumulado desde 2020 prejuízos sem precedentes devido à queda do número de visitantes, sobretudo da China, na sequência de vários surtos no território e no continente e da imposição de medidas de prevenção e controlo da doença, incluindo o encerramento dos casinos.

Apesar disso, o presidente da Melco, Lawrence Ho Yau Lung, disse num comunicado que a empresa está "honrada" por ter sido escolhida num "processo simples e transparente" e prometeu "dedicação ao desenvolvimento de Macau como o maior destino turístico da Ásia".

Num outro comunicado divulgado hoje, o diretor executivo da Sands China, Robert Goldstein, defendeu que "o futuro de Macau como um destino turístico internacional continua a ser risonho".

Em setembro, o Governo de Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal, anunciou ter recebido sete propostas para o concurso, estando previsto que as novas licenças entrem em vigor a 01 de janeiro do próximo ano.

Cada um dos concorrentes teve de pagar uma caução de pelo menos 10 milhões de patacas (1,19 milhões de euros) para apresentar as propostas a concurso, aberto no final de julho.