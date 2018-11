Governo de Macau destaca "crescimento económico contínuo" em balanço de 2018

Lusa15 Nov, 2018, 08:02 | Economia

O balanço das prioridades da ação governativa do ano de 2018 sublinha que "o crescimento contínuo da economia" pode ver-se na "taxa de inflação mantida num nível relativamente baixo (3,4%), no "aumento, no terceiro trimestre (de 2018), da mediana dos rendimentos de trabalho mensais (1.756 euros)", no desenvolvimento do setor do jogo e no apoio às pequenas e médias empresas.

No dia em que o chefe do Executivo de Macau trem agendada a apresentação das Linhas de Ação Governativa para 2019, o Governo do território salienta o aumento de 15,9% nas receitas do jogo nos primeiros três trimestres no ano (24.594 milhões de euros).

Por outro lado, o Governo liderado por Chui Sai On lembra que "nos primeiros dez meses do ano os montantes aprovados no âmbito do Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas atingiram 257 milhões de patacas (28 milhões de euros), correspondendo a um aumento de 24% em termos anuais".

O balanço das autoridades destaca ainda o trabalho efetuado no 'desenho' de uma plataforma entre a China e os países lusófonos, assinalando "avanços no desenvolvimento do projeto `Centro para a regularização das transações em renmimbi entre a China e os países de língua portuguesa`".

Por outro lado, regista ainda o "fomento no desenvolvimento do `Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos países de língua portuguesa`".

A construção de 28 mil frações de habitação pública, o início da elaboração do plano diretor da cidade, a prevenção e redução de desastres, o aumento de subsídios aos idosos, bem como a participação no desenvolvimento da Grande Baía, um projeto que envolve Macau, Hong Kong e nove cidades da província chinesa de Guagdong, são também registados neste balanço da atividade do Governo do território administrado pela China.