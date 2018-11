Governo de Macau prevê perda de receita global do jogo em 2019

Lusa21 Nov, 2018, 11:16 | Economia

O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, disse na Assembleia Legislativa que o Governo de Macau prevê que a receita bruta do jogo em 2019 seja de 260 mil milhões de patacas, ou seja, que as concessionárias arrecadem 21,67 mil milhões de patacas por mês.

A Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos tinha registado em 2017 receitas do jogo na ordem dos 265,7 mil milhões de patacas, sendo que em 2018 esse valor está praticamente garantido, quando falta ainda contabilizar dois meses.

A mesma entidade indica na sua página da internet que as receitas do jogo já atingiram os 251,4 mil milhões de patacas até outubro de 2018. Na mesma consulta, é possível observar que o montante arrecadado tendo-se pautado sempre por um crescimento mensal, se comparado com os valores de 2017.

Ainda assim, o imposto especial sobre o jogo das receitas das concessões inscrito no orçamento para 2019 tem um valor previsto de 91 mil milhões de patacas, mais 10,5 mil milhões em relação ao orçamento de 2018.

"Este montante é calculado através do valor estimado da receita bruta do jogo anual, no valor de 260 mil milhões de patacas", afirmou Leong Vai Tac.

A informação foi prestada na Assembleia Legislativa de Macau durante o debate e votação na generalidade da lei do Orçamento para 2019 no valor de 122,4 mil milhões de patacas, cuja receita regista o maior aumento, precisamente, nos impostos sobre o jogo. A lei foi aprovada.

O chefe do Governo de Macau, Chui Sai On, já dera hoje a conhecer a 15 de novembro, aos deputados da Assembleia Legislativa, as Linhas de Ação Governativa para 2019, ano em que se assinalam os 20 anos do regresso de Macau à administração chinesa e em que haverá lugar à mudança de Governo.

O Governo de Macau calculou que as subvenções e comparticipações tenham um custo na ordem dos 18,8 mil milhões de patacas e prevê deixar de arrecadar receitas fiscais no valor aproximado de 4,2 mil milhões de patacas com a aplicação das várias medidas de isenção, redução de taxas e impostos e de devolução de imposto.