Governo de Moçambique pede 653 ME para reforçar prevenção e apoiar o Orçamento

"Vamos precisar de 700 milhões de dólares para a componente de saúde, prevenção e tratamento", disse Carlos Agostinho do Rosário, em Maputo, no final de um encontro com parceiros.

O governante detalhou que, entre outros objetivos, o valor foi calculado para construir hospitais e cobrir o défice no Orçamento Geral do Estado, défice que poderá resultar da baixa captação de receitas.

O ministro das Finanças anunciou no final do mesmo encontro uma revisão em baixa da previsão de crescimento económico deste ano, de 4,8% para um valor situado entre 2,2% e 3,8%, entre os cenários mais pessimista e otimista, respetivamente.

Moçambique tem um caso registado de covid-19 e implementou hoje novas medidas de prevenção, que vão vigorar por 30 dias, entre as quais a suspensão dos vistos de entrada no país e o encerramento de todas as escolas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.