Governo decide até agosto recurso ao montante global de empréstimos

"Ainda estamos a averiguar o recurso ao montante global de empréstimos [...]. Até ao fim de agosto, tomaremos essa decisão", indicou Mariana Vieira da Silva, que falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Segundo a ministra, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está agora a fazer a identificação dos investimentos que podem ser atraídos para o país.

No final de maio, Portugal submeteu uma proposta de reprogramação do PRR a Bruxelas, cuja dotação ultrapassa os 22.000 milhões de euros.

Face às verbas do PRR inicial, trata-se de um aumento de mais de 2.400 milhões de euros de subvenções e 3.200 milhões de euros em empréstimos.

Com a reprogramação, Portugal passará a contar com mais 41 medidas, 11 reformas e 30 investimentos.

Antes da apresentação da reprogramação, fonte europeia explicou à agência Lusa que, ao abrigo do PRR, Portugal tinha manifestado a "intenção de pedir empréstimos adicionais, num intervalo entre os 3,3 mil milhões de euros e os 11 mil milhões de euros".

Os pagamentos aos beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ascenderam a 2.037 milhões de euros, mais 59.000 do que na semana anterior, o que corresponde a 12% do total, segundo o último relatório de monitorização, reportado a 21 de junho.

Em comunicado, o gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, destacou, na altura, que este montante representa um crescimento de mais de 44% desde o início do ano.

A execução do PRR segue em 17% dos marcos e metas contratados com a União Europeia.

O montante total do PRR (16.644 milhões de euros -- valor inicial), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes -- resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).

Da dotação total, cerca de 13.900 milhões de euros correspondem a subvenções e 2.700 milhões de euros a empréstimos.

Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.