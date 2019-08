Governo decreta requisição civil

Tudo mudou da manhã para a tarde no cumprimento dos serviços mínimos e o Governo decidiu avançar para a requisição civil dos motoristas - uma decisão do Conselho de Ministros no final da tarde, depois de António Costa ter estado reunido com o presidente da República.



António Costa diz que há já também elementos da GNR e da PSP a conduzirem os camiões e faz o mapa das zonas mais críticas onde são sentidos os efeitos da violação dos serviços mínimos.



Costa explicou que a requisição civil dos motoristas vai ser aplicada em primeiro lugar apenas onde os serviços mínimos estão a falhar.



O primeiro-ministro reafirma que nas decisões do governo não entra qualquer preocupação com as eleições. António Costa esteve logo de manhã a no Centro de coordenação operacional da Proteção Civil a acompanhar a situação de alerta por causa da greve e voltou a apelar a um entendimento para pôr fim à greve dos motoristas.