Governo demite presidentes da TAP

O governo demitiu a presidente executiva da TAP e o presidente do Conselho de Administração, representante do Estado na companhia aérea. Um anuncio feito após a apresentação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. O documento diz que o acordo de rescisão com Alexandra Reis é nulo e que a gestora terá de devolver os 450 mil euros.